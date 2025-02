Ilrestodelcarlino.it - Aggressione in pieno giorno. Si scaglia sull’amante della moglie

Insospettito di non aver trovato al suo rientro lain casa. E’ uscito per andare a cercarla e quel tarlo, che aveva in testa da settimane, ovvero che lei lo tradisse, è diventato realtà quando l’ha sorpresa appartata con un giovane. A quel punto, colto da un raptus, ha aggredito l’amantee solo l’interventopolizia è riuscito a placare l’ira del marito tradito. Protagonistivicenda lui, un 30enne, lei, una 28enne, entrambi di origini albanesi e l’altro, un giovane sangiorgese. L’episodio si è verificato l’altro ieri pomeriggio e si è snodato tra piazza Gaslini e via Verdi. Erano da poco passate le 19 quando il 30enne albanese ha avvistato in piazza Gaslini lainsieme al suo presunto giovane amante in atteggiamenti piuttosto confidenziali. A quel punto, in preda alla rabbia, si è diretto verso i due e, dopo una violenta discussione, si èto contro il giovane sangiorgese che stava cercando di spiegare che si trattava di un equivoco.