Aggressione a Luca Telese | c’è un video Gualtieri tace | stava con Tarzan e gli okkupanti amici della Salis

Nessuna condanna, nessuna censura, nonostante la notizia dell’(con pugno mancato. ) al giornalista, da parte di Andrea Alzetta, in arte, paladino delle occupazioni in stile Ilaria, sia oggi su tutti i giornali italiani con una versione piuttosto univoca. La sinistra, il Pd, il sindaco di Roma, Roberto, preferiscono fischiettare piuttosto che esprimere solidarietà al giornalista de “La 7“, peraltro non certo un provocatore di destra. Sabato sera, a Roma, in piazza Pepe, tra il giornalistae Andrea Alzetta, ex consigliere romano ed esponente di Spin Time labs, immobile occupato in via Santa Croce in Gerusalemme, cantiere di attività culturali e casa di molte famiglie, è scoppiata una lite che sarebbe terminata con l’e lo scontro fisico.