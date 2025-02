Cesenatoday.it - Aggregazione giovanile al Foro annonario, Csn: "Un'accozzaglia in un luogo che non ha un'identità"

Leggi su Cesenatoday.it

"L’ultimo capitolo dell’annosa questione del, relativo alla sua candidatura per bandi per attività giovanili, conferma il pasticcio compiuto dall’amministrazione comunale in questi anni". E' il pensiero espresso in una nota dal gruppo consiliare di Cesena Siamo Noi."Negli anni.