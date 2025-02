Tvplay.it - Affare improvviso tra Juve e Como, tutto fatto: è ufficiale

di mercato chiuso trantus e. Si trasferisce al nuovo club in prestito fino a fine stagionentus egrandissime protagoniste del mercato invernale con una serie di acquisti che hanno rinforzato l’organico a disposizione di Motta e Fabregas.tra: è– Tvplay.it (Foto LaPresse)Finale con il brivido per lache ha concluso solo oggi pomeriggio gli ultimi adempimenti burocratici per definire l’approdo del difensore Lloyd Kelly dal Newcastle, quarto rinforzo per Motta dopo Alberto Costa, Renato Veiga e Kolo Muani, già autore di tre gol nelle prime due presenze in bianconero contro Napoli e Empoli nelle quali è stato schierato da titolare al posto di Vlahovic.letteralmente scatenato con la proprietà che ha investito ulteriormente quasi 50 milioni per mettere a disposizione di Fabregas rinforzi di grande qualità come Diao, Ikoné, Caqueret, il portiere Butez, Smolcic, Alex Valle e Vojvoda mentre, nel momento in cui vi scriviamo, è in definizione la trattativa per il centravanti greco del Celta Vigo, Tasos Douvikas, per il quale sono stati offerti 13 milioni di euro al club galiziano.