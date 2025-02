Zonawrestling.net - AEW: Megan Bayne is All Elite, ufficiale la firma dell’ex STARDOM

Il roster femminile della AEW si arricchisce con unaimportante, quella diche ha ufficialmenteto un contratto pluriennale con la compagnia dopo l’esordio a Dynamite di due settimane fa, non un esordio assoluto in quanto gli anni passati la “dea greca” aveva già combattuto negli show Dark e Dark Elevation. Tony Khan dà l’annuncioA confermare l’avvenutaci ha pensato come sempre Tony Khan su X con la classica grafica “is All”, l’annuncio è arrivato subito dopo la fine di Collision dove laè stata impegnata in uno squash match contro Hyena Hera vinto in poco più di un minuto. Si tratta di unache era nell’aria dopo il buon esordio nel primo Casino Gauntlet match femminile poi vinto da Toni Storm che è diventata la prima sfidante della campionessa AEW Mariah May.