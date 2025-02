Calciomercato.it - Addio Vlahovic e nuovo bomber: “Pre accordo con la Juve”

Leggi su Calciomercato.it

Lantus si gode l’exploit di Kolo Muani mentre le voci sul suo futuro iniziano già a prendere corpo. La situazione dell’attacco bianconero per la prossima estateSono tre punti pesanti quelli incamerati dallantus nella sfida interna contro l’Empoli dell’ultimo weekend di Serie A. Decisivo ai fini della vittoria Randal Kolo Muani, autore di una doppietta ed in generale già padrone dell’attacco di Thiago Motta.: “Precon la” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)L’impatto messo in campo dal francese arrivato in prestito dal PSG è stato devastante, con un totale di ben tre reti in due gare disputate in bianconero. Grande bravura sul primo contro l’Empoli, mentre ci è voluta una bella dose di fortuna sul secondo. Un mix letale quindi quello offerto dall’ex Eintracht che a Torino punta all’immediato rilancio dopo mesi difficili al Paris Saint Germain.