Addio tamponi Covid l’Istat aggiorna il paniere della spesa | entrano cono gelato speck e il topper

ha presentato il nuovoper il calcolo dell’inflazione nel 2025, segnando l’ingresso di nuovi prodotti rappresentativi dei consumi degli italiani e l’uscita di altri ormai meno rilevanti. Tra le novità più significative, fanno il loro ingresso lo, i pantaloni corti da donna, le lampade da soffitto, iper materasso, tanto cari allo chef Bruno Barbieri nel suo programma «Quattro hotel». E arrivano anche i coniper il calcolo dell’inflazione, mentre esdefinitivamente dali test sierologici e imolecolari per il-19.La novità dei prodotti per cani e gattiIl2025 conta complessivamente 1.923 prodotti elementari, otto in più rispetto all’anno precedente. L’mento riflette i cambiamenti nelle abitudini di consumo degli italiani e coinvolge anche le metodologie di rilevazione.