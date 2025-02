Tvplay.it - Addio Roma, vince la Premier: Ranieri gelato

Leggi su Tvplay.it

Un club dellaLeague può rompere le uova nel paniere alla, che aveva un piano preciso per il giocatore: ma così le cose non andranno in portoLacon Claudiosi è ripresa, dopo un inizio di stagione shock e gli esoneri di Daniele De Rossi prima e Ivan Juric poi. Oggi i giallorossi vivono una situazione di classifica tranquilla, se migliorassero il rendimento in trasferta potrebbero anche puntare alla qualificazione nelle Coppe Europee.la(LaPresse) Tvplay.itIn questo senso, sarà fondamentale anche fare bene in Europa League e in Coppa Italia, a questo punto diventati obiettivi importantissimi della stagione della. La sessione di mercato di gennaio, inoltre, ha portato Devyne Rensch dall’Ajax che è andato a rinforzare l’out destro e Pierluigi Gollini al posto di Mathew Ryan.