Tvplay.it - Addio Juve, accordo raggiunto: si attende solo l’annuncio ufficiale

Leggi su Tvplay.it

In casa, dopo la vittoria di ieri contro l’Empoli, bisogna registrare undell’ultimo importante in sede di calciomercato.Dopo aver perso in Champions League contro il Benfica, lantus è tornata al successo in campionato. Ieri, infatti, i bianconeri hanno sconfitto all’Allianz Stadium l’Empoli di Roberto D’Aversa.: si(LaPresse) tvplay.itIl risultato finale è stato di 4-1, ma lantus ha dovuto penare un bel po’ prima di portare a casa i tre punti. La ‘Vecchia Signora’, dopo il gol subito dall’ex bianconero Mattia De Sciglio, ha poi vinto con le reti la doppietta di Kolo Muani ed i gol di Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao.Lantus con questo successo aveva ripreso il quarto porto, ma la vittoria di questa sera della Lazio contro il Cagliari l’ha rimandata fuori dalla zona Champions League.