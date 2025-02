Quotidiano.net - Addio interruttori: scopri il controllo vocale di Echo Dot con la Lampadina Smart abbinata

Leggi su Quotidiano.net

Potenzia il tuo assistentelasciandogli accendere, spegnere luci e non solo: approfitta dell'offerta per il bundleDot +LEDSengled a soli 79,98€, il duo perfetto per trasformare la tua casa. Pur non avendo bisogno di presentazioni,Dot Alexa (qui nell'ultima versione migliorata in un meraviglioso colore Blu Notte) si rivela l'assistenteper eccellenza, e unito alla potenza di questaLEDmulticolore crea l'offerta perfetta per chi desidera maggiore automazione in casa. Non lasciarti sfuggire questo bundle, puoi averlo in casa già da domani in meno di 24h con Amazon Prime. Acquista con lo sconto i prodotti in coppia Per una casa intelligente, fatti furbo:le funzioni diDot e dellaLEDSengled Le case sono sempre più tecnologiche e, e la rivoluzione della propria quotidianità è dietro l'angolo: non farti trovare impreparato e dai un tocco di modernità alle tue giornate acquistando il bundleDot di 5a generazione in coppia allaLEDSengled, un kit base perfetto per te che desideri iniziare a trasformare la tua casa in un ambiente connesso e intelligente.