Addio al commercialista Gabutti, il dolore di Sant’Andrea

Arezzo, 3 febbraio 2025 – “Ieri sera è venuto a mancare improvvisamente il quartierista Patrizio, già consigliere del nostro Quartiere dal 1988 al 1991”. Così i vertici del quartiere biancoverde diannunciano la scomparsa di un noto professionista aretino, per alcuni anni impegnato anche nell’attività politica e non solo. Patrizioera un notoaretino, attivo nell’associazionismo “come consigliere di Portafu il promotore del concorso di idee per i lavori di restauro della sede di via delle Gagliarde nel 1989. Persona garbata e signorile aveva trasmesso la propria passione biancoverde ai figli Filippo e Caterina, consigliera anche lei del Quartiere”, si legge nella nota dei vertici biancoverdi che ricordano il profilo di una persona gentile e appassionata di Giostra, molto impegnata nella vita del quartiere.