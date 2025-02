Thesocialpost.it - Addio a Lando Francini, il Cuoco Basilio della Melevisione e maestro del teatro per ragazzi

Si è spento all’età di 68 anni, attore die televisione, amato dal grande pubblico soprattutto per il ruolo delnella, storico programma per l’infanzia di Rai 3. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo e nel cuore di tanti che, da bambini, hanno seguito le sue avventure nel Fantabosco.Una vita dedicata alNato in Brasile,era figlio d’arte: il padre, Mauro, era scenografo e docente alla Civica Scuola d’Arte Drammatica “Piccolodi Milano”, mentre la madre, Klara Hetenyi, era pittrice e costumista.Formatosi alla Civica Scuola d’Arte Drammatica di Milano, si era diplomato nel 1974 sotto la guida di Sergio Missaglia. Iniziò la carriera come mimo alalla Scala, lavorando con grandi nomiscena teatrale italiana come Dario Fo, Luca Ronconi e Giorgio Strehler.