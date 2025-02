Ilrestodelcarlino.it - Addio a Giuseppe Meglioli. Veterinario del Consorzio

al. Aveva 69 anni., noto anche come ‘Enus’, si è spento sabato 1° febbraio all’arcispedale Santa Maria Nuova dove era stato ricoverato il 7 gennaio. Viveva in località La Vitala di Albinea.nel passato aveva a lungo lavorato comeper ilagrario di Reggio operando principalmente nei paesi del territorio della montagna reggiana. "Mio marito, grazie alla sua attività, era molto conosciuto dagli agricoltori – dice la moglie Patrizia –. È stato impegnato per tanti anni comeper ilagrario da quando si è laureato fino al pensionamento. Ha inoltre esercitato la libera professione.si è pure occupato di agricoltura e in particolare dei vigneti. Il 19 marzo, il giorno di San, avrebbe compiuto 70 anni".