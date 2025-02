Thesocialpost.it - Addio a Gaetano, padre della campionessa Emanuela Di Centa

Il Mondo degli Sport Invernali in Lutto:DiIl mondo dello sport italiano è in lutto per la scomparsa diDi, figura storica dello sci di fondo, venuto a mancare all’età di 97 anni.non è stato solo un pioniere di questa disciplina, ma anche il pilastro su cui si è costruito il successofamiglia Di, tra cui spiccano i nomi di Manuela e Giorgio Di, campioni olimpici, egiovane promessa Martina Di.Una Vita Dedicata allo SportNato e cresciuto a Paluzza, in provincia di Udine,Diha coltivato fin da giovane una passione per lo sport, trasformandola in una missione di vita. Dopo una carriera come atleta, si è distinto come allenatore e dirigente, contribuendo in modo determinante alla crescita dello sci di fondo in Italia.