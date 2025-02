Agi.it - Addio a Gaetano Di Centa, papà della campionessa Emanuela

Leggi su Agi.it

AGI - Il mondo degli sport invernali è in lutto per la scomparsa diDi, padre e primo allenatore dei figli Manuela e Giorgio, nonno di Martina. All'età di 97 anni lascia la famiglia dopo aver dedicato la propria vita ad essa e allo sport, da atleta prima, da tecnico e dirigente poi. I funerali avranno luogo martedì 4 febbraio alle 14.30, nella chiesa di S.Maria a Paluzza, in provincia di Udine. "Il Presidente Flavio Roda, il Consiglio federale, atleti, tecnici e staffFISI sono vicini alla famiglia Diin questo momento di sconforto", si legge in una notaFisi.