Addio a Eglio Martini, 87 anni. Ha fatto la storia dell’offshore

È scomparso a 87, uno dei protagonisti delladel porto. I funerali si terranno mercoledì 5 febbraio alle 11 nella chiesa della Camera mortuaria di Ravenna dove da oggi alle 15.30 è possibile porgergli l’ultimo saluto. Laureato in Geologia, si avvicinò al mondoquando, in occasione di un problema tecnico su una piattaforma, si cercava un professionista con la sua qualifica e il fratello Vittorio disse: "Ce l’ho io un geologo". Da lì ebbe inizio tra i due una collaborazione durata mezzo secolo. ‘Vittorio’, che ha sede nel centro direzionale Sapir e conta una ventina di dipendenti, nacque nel 1975. Furono loro i primi ad avviare la prima linea di container con la Zim, compagnia di Stato di Israele, così come individuarono nel Donbass, in Ucraina, il luogo da dove importare l’argilla di miglior qualità, traffico che continua tuttora dopo una pausa dovuta alla guerra.