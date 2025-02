Sport.quotidiano.net - Adamant, vittoria di cuore a Jesolo. Nella seconda fase partirà seconda

Leggi su Sport.quotidiano.net

secis88ferrara 91 SECIS : Edraoui, Surdu ne, Zorzan ne, Rosada 5, Malbasa 17, Tuis 27, Cavallin ne, Tonon, Caridi 7, Zanchetta 6, Bovo 17, Girardo 9. All. Ostan.FERRARA: Dioli 3, Sackey 15, Drigo 11, Santiago 14, Tio 2, Yarbanga, Solaroli 13, Ballabio 20, Braga ne, Marchini 13. All. Benedetto. Parziali: 18-25; 43-41; 58-57 In una gara al cardiopalma, decisa al supplementare, Ferrara batte l’influenza eportandosi a casa un successo fondamentale in chiave. La tripla di Drigo e i liberi di Ballabio regalano i due punti alla truppa di coach Benedetto al termine di una gara infinita, che Ferrara ha vinto ancora una volta con la forza del gruppo. Oltre gli acciacchi e la febbre, è la sestaconsecutiva. L’ci mette un po’ ad ingranare poi le triple di Drigo e Santiago danno vigore all’attacco biancazzurro, e al 6’ è già 8-15 con Ferrara brava a limitare Bovo e Malbasa sul perimetro.