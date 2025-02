Ad Abu Dhabi la prima vittoria WTA della 17enne Wakana Sonobe Domani Halep-Bronzetti a Cluj

Leggi su Sportface.it

giornata di incontri di main draws in questa nuova settimana di tornei WTA tra Abu-Napoca. Da un lato inizia il trittico di eventi in Medio Oriente, dall’altro si chiude la breve stagione sui campi indoor europei. Molte top players atteendono il prossimo appuntamento di Doha per tornare in campo dopo gli Australian Open, ma quelle già protagoniste in questi giorni – come facilmente immaginabile – sono negli Emirati Arabi Uniti.ESORDIO CONPER LA GIOVANE NIPPONICAUna giornata inaugurale che ad Abuha visto svolgersi soltanto cinque incontri del tabellone di singolare con una sola testa di serie in campo. Si trattava di Liudmila Samsonova, che non ha iniziato in maniera positiva la sua stagione e quest’oggi ha dovuto incassare un’altra sconfitta. La russa trapiantata da anni in Italia avrebbe in teoria dovuto affrontare Polina Kudermetova, ma quest’ultima poche oredel match ha dato forfait permettendo allalucky loser di entrare nel main draw.