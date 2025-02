Udinetoday.it - "Accorciate le liste d'attesa in oncologia e in altri reparti: è l'inizio di un percorso"

Leggi su Udinetoday.it

Tema caldo in materia di salute è certamente quello delled'. "Gli interventi che abbiamo programmato nel 2024 hanno favorito una svolta positiva per il Sistema salute regionale: sono migliorate le attività di erogazione degli interventi chirurgici per tumore nella priorità più.