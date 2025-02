Leccotoday.it - Accoltellato in pieno centro: 35enne in gravi condizioni

Leggi su Leccotoday.it

in, uomo in. La violenta aggressione è accaduta nel pomeriggio a Calolziocorte, lungo viale Marconi, a poche centinaia di metri dal Municipio. La vittima è un, soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco.Stando.