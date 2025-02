Ilgiorno.it - AC/DC in Italia il 20 luglio 2025, ma non a San Siro: Angus Young e soci cambiano idea e scelgono Imola

Milano, 3 febbraio– Colpo di scena. Niente stadio di Sanper gli AC/DC. La band australiana alla fine, un po’ a sorpresa, ha deciso di cambiare la location già prenotata per il prossimo 20– il Meazza – e di puntare sull’autodromo di, dovee compagni si sono già esibiti nel 2015, dieci anni fa. Questa mattina il gruppo di “Highway to Hell” ha reso noto il suo tour europeo e il promoterno, Barley Arts, ha ufficializzato l’unica datana: il 20. La vendita dei biglietti inizierà venerdì. Dopo la carica dei 100mila fan dello scorso 25 maggio alla Rcf Arena di Reggio Emilia, dunque, gli AC/DC tornano incon uno show che si preannuncia esplosivo e seguitissimo, come da tradizione. Sì, perché il gruppo australiano, sulle scena dal 1973, ha da poco spento le 50 candeline ma conquista sempre nuovi seguaci.