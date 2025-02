Lapresse.it - AC/DC in Italia, concerto a Imola il 20 luglio 2025

Gli AC/DC inin. L’unica datana del Power Up Tour della storica band sarà adomenica 20, all’’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.Il leggendario gruppo rock da milioni di dischi ha annunciato che sarà di ritorno in Europa quest’estate per continuare il suo Power Up Tour, che prende il nome dall’ultimo album in studio degli AC/DC, arrivato in cima alle classifiche di 21 paesi del mondo, e che aveva portato la band in tour in Europa anche lo scorso anno davanti a fan estasiati, inclusi i 100.000 del Campo Volo a Reggio Emilia. Il tour continuerà in primavera con 13 show negli stadi degli Stati Uniti.AC/DC in, biglietti in vendita dal 7 febbraioGli AC/DC faranno 12 tappe in 10 paesi in estate. Il tour include il primo show in Estonia nella carriera della band, e ildi Edimburgo segnerà il ritorno della formazione in Scozia, il paese d’origine del clan degli Young, per la prima volta in dieci anni.