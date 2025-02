Quotidiano.net - Abu Mazen denuncia operazione militare israeliana in Cisgiordania come "pulizia etnica"

Leggi su Quotidiano.net

L'ufficio del presidente palestinese Abuhato" l'in corso ine ha esortato gli Stati Uniti a intervenire. In una dichiarazione, il portavoce Nabil Abu Rudeineh ha affermato che la presidenza "ha condannato l'espansione della guerra globale delle autorità di occupazione contro il nostro popolo palestinese in, per attuare i loro piani volti allo sfollamento dei cittadini e alla".