Lanazione.it - Abetone, stagione sciistica in piena corsa. Gli operatori: “C’è entusiasmo, la montagna è tornata”

Leggi su Lanazione.it

(Pistoia), 3 febbraio 2025 - Sole e neve compatta hanno caratterizzato la giornata di oggi all', con temperature attorno agli 0°C e quasi tutti gli impianti aperti. Il bollettino neve segnala una profondità di base di 30 centimetri, con 14 impianti su 17 operativi e 19 piste su 25 praticabili. Anche il collegamento/Ovovia è accessibile, seppur con prudenza. Ma come sta andando la? A fare il punto è Ronny Ceccarelli, della società Doganaccia 2000, che parla di un inverno positivo e ricco di presenze. «Siamo nel cuore della, non verso la fine – sottolinea –. Abbiamo vissuto un ottimo weekend grazie alla riapertura della Strada provinciale 37, che ci ha tolto dall’isolamento e di questo ringraziamo le istituzioni. Si è visto un grande afflusso di sciatori e stiamo lavorando a pieno ritmo, sia con il turismo organizzato che con quello mordi-e-fuggi».