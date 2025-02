Anteprima24.it - ABC, nessun allarme per l’acqua di Napoli: è ottima

Tempo di lettura: 2 minutiABC, gestore del Servizio idrico integrato della città di, “garantisce l’qualità deldistribuita in città grazie ad una capillare rete di punti di prelievo e agli oltre 130.000 parametri controllati ogni anno. Circa il triplo di quelli obbligatori per legge”. Lo precisa in una nota la stessa ABC, a proposito della pubblicazione nei giorni scorsi di alcuni articoli che, sulla base di un report diffuso da Greenpeace il 22 gennaio, riportano dati sulla presenza di Pfas (sostanze chimiche artificiali) nelle acque distribuite dagli acquedotti italiani, compreso quello di. ABC sottolinea che “i Pfas (acronimo per sostanze per-fluoro alchiliche) sono dei composti chimici utilizzati in campo industriale per la loro capacità di rendere i prodotti impermeabili aled ai grassi e la attuale normativa italiana sulle acque potabili non ne impone la ricerca.