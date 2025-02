Lanazione.it - A11, chiusa per una notte l'uscita della stazione di Chiesina Uzzanese

Firenze, 3 febbraio 2025 – Qualche disagio per chi dovrà percorrere la sera del 4 febbraio l'autostrada A11, la Firenze-Pisa nord. In quella data sono previsti lavori di pavimentazione, dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo, quindi del 5 febbraio: è prevista la chiusuradi, inper chi proviene da Firenze. Autostrade per l'Italia, in una nota, suggerisce di uscire alladi Montecatini Terme. Inoltre, sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 del 4 febbraio alle 6 del giorno successivo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: saràladi Fabro, inper chi proviene da Firenze. In alternativa, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire alladi Chiusi Chianciano; saràl'area di servizio "Fabro ovest", situata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma.