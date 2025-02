Formiche.net - A tutto Stem. Lezioni di competitività con il ministro Calderone

Questione di futuro. Magari declinato il più possibile al femminile. Sicuramente nell’ottica della competenza e dell’inclusione. “Bisogna ragionare sui talenti, il mondo non si muove alla stessa velocità della tecnologia, tanto è vero che i laureati nelle disciplinenon basteranno. Per questo abbiamo bisogno di narrare e raccontare queste materie ai giovani, non solo per cavalcare le attitudini personali di ogni ragazzo o ragazza, ma anche per compiere un atto di giustizia sociale, consentendo quindi alle donne di poter accedere a queste materie”. Ildel Lavoro, Marinacon il suo intervento traccia un solco entro il quale si innerva l’intero dibattito emerso nel corso dell’evento “Adi” organizzato questa mattina da Formiche a palazzo Wedekind.