Bergamonews.it - A Treviglio il primo impianto fotovoltaico su edilizia residenziale pubblica: “Modello replicabile a livello nazionale”

. Ceress, in collaborazione con il Comune di, ha inaugurato unda su un condominio diin via Galileo Galilei 3. Grazie alla creazione di un Gruppo di Autoconsumo Collettivo (GAC), 50 famiglie beneficiarie potranno condividere l’energia prodotta dall’, abbattendo i costi energetici e riducendo l’impatto ambientale. Il progetto, altamente innovativo, si propone come unper promuovere la transizione energetica inclusiva.Realizzato in collaborazione con il Comune diche ha concesso l’utilizzo della copertura dell’edificio e interamente finanziato e sviluppato da Ceress, azienda che opera nel settore delle comunità energetiche rinnovabili, il progetto ha come obiettivo principale la riduzione dell’impatto ambientale e la riduzione dei costi energetici a carico delle famiglie.