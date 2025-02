Ilnapolista.it - A Roma il Napoli ha creato poco ma ha sofferto quasi niente

Una partita a scacchi1-1 è stata una partita di calcio giocata come se fosse una partita di scacchi. Ranieri e Conte hanno messo a punto delle strategie iniziali atte a sfruttare i difetti dei loro avversari, poi mosse e contromosse tattiche nel corso della serata, infine si sono abbandonati a letture più elementari,basiche. Ne è venuto fuori un pareggio sostanzialmente giusto, che lascia l’amaro in bocca alla squadra e all’allenatore che hanno subito gol al minuto 92. Al tempo stesso, però, va detto anche che alcune scelte di Conte – non tutte obbligate, come vedremo – hanno pagato meno rispetto a quanto avvenuto in altre occasioni.Ma andiamo con ordine e partiamo dall’inizio. Ovvero dagli schieramenti iniziali e dall’atteggiamento tenuto da. Due squadre che, per come sono scese in campo ieri all’Olimpico, si possono considerare ai due estremi di un ideale spettro tattico basato sull’aggressività in fase passiva.