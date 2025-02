A gennaio l’inflazione accelera all’15% su base annua

Unlimitednews.it - A gennaio l’inflazione accelera all’1,5% su base annua

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Secondo le stime preliminari dell’Istat, a2025 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,6% su dicembre e dell’1,5% su2024, dal +1,3% del mese precedente.L’zione suè prevalentemente dovuta all’aumento dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +12,7% a +27,8%), all’attenuarsi della flessione di quelli dei Beni energetici non regolamentati (da -4,2% a -3,0%) e, in misura minore, all’aumento del ritmo di crescita dei prezzi dei Beni alimentari lavorati (da +1,7% a +2,0%). Tali effetti sono stati solo in parte compensati dalla decelerazione dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +3,6% a +2,5%) e di quelli dei Servizi relativi alle comunicazioni (da +1,2% a +0,9%).