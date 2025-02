Lanotiziagiornale.it - A Gaza la tregua torna in bilico. Haaretz rivela che Israele intende riprendere la guerra con Hamas e Netanyahu è andato da Trump per garantirsi l’appoggio incondizionato degli Usa

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Con la prima fase dell’accordo di cessate il fuoco nella Striscia diormai prossima alla conclusione, è tempo di negoziare la seconda fase per scongiurare il rischio di una ripresa dei combattimenti tra. Tuttavia, le trattative sono avvolte nella più totale incertezza.Proprio in queste ore, il presidenteStati Uniti, Donald, si è detto certo che “i colloqui in Medio Oriente cone altri interlocutori stanno facendo progressi” e ha annunciato che questi saranno valutati oggi durante un incontro a Washington con Benjamin. Parole che sembrano preludere a una felice conclusione delle trattative, ma che sono state messe in dubbio dal quotidiano israeliano, secondo cui il vero obiettivo del viaggio del primo ministro israeliano negli Stati Uniti non sarebbe la ricerca di una pace duratura, bensì l’opposto.