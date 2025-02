Lanazione.it - A Firenze presidio contro convegno Israele: "E' offensivo"

, 3 febbraio 2025 - Al grido di 'Palestina libera' si è svolto in via dei Benci aunorganizzato, tra gli altri, daper la Palestina per protestareun“israeliano nella nostra città e altamenteper la storia di”. Al, oggi e domani, spiegano i manifestanti, “parteciperanno personaggi come il colonnello Moshe Farchi, responsabile della salute mentale nell'esercito israeliano, il dottor Moran Bodas, psicologo del ministero della Difesa israeliano e Marco Carrai”, console onorario diper Toscana, Emilia Romagna e Lombardia. Edoardo Todaro diper la Palestina ha spiegato che l'Università di, che in un primo tempo aveva contribuito alla presentazione dell'evento salvo poi spiegare che ci sarà solo l'intervento di una docente, “sta mantenendo un comportamento ambiguo su questa vicenda”.