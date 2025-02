Lanazione.it - A Fiesole il 15 febbraio sarà inaugurata una panchina rossa

(Firenze), 32025 – Al Frantoio Buonamici diil 15cil'inaugurazione di una, “la prima– si legge in una nota - da un privato sul territorio comunale di”. Cianche convegno “dedicato alla cultura del rispetto e alla biodiversità come valore universale”. L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Toscana e dal Comune di, è organizzata dall'azienda agricola Buonamici in collaborazione con l’Associazione nazionale antiviolenza “Senza veli sulla lingua” per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza contro le donne. Laalle ore 15 al Parco della biodiversità, che si trova all'interno dell'azienda Buonamici.