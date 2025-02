Oasport.it - A che ora partono Goggia e Brignone nella prova di discesa ai Mondiali: n. di pettorale, programma, tv

Cominciano ufficialmente domani, martedì 4 febbraio, i Campionatidi sci alpino 2025 sulle nevi di Saalbach (in Austria). Sofia, Federicae le altre velociste azzurre convocate per la rassegna iridata saranno impegnate sulla pista ‘Ulli Maier’ in occasione della prima delle tre prove cronometrate previste in preparazione dellalibera di sabato 8 febbraio.Oltre alle stelle, l’Italia schiera anche Laura Pirovano, Elena Curtoni, la campionessa del mondo in carica di SuperG Marta Bassino e Nicol Delago. Le prime tre citate sono praticamente certe di prendere parte alla gara disullo Zwolferkogel, mentre il quarto e ultimoa disposizione all’interno del team azzurro verrà assegnato ad una tra Bassino, Curtoni e Delago.I training ufficiali potrebbero risultare determinanti in tal senso per una possibile selezione interna in casa Italia.