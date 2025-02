Teleclubitalia.it - A Casoria un murale dedicato a Santo Romano, giovedi la cerimonia di inaugurazione

Leggi su Teleclubitalia.it

Nel pomeriggio di giovedì 6 febbraio sarà inaugurato unnel quartiere di origine. Il ragazzo ucciso a soli 19 anni per aver tentato di fare da paciere in una discussione a San Sebastiano al Vesuvio, nella notte tra il 1 e il 2 novembre scorso. L’opera nascerà in località Cittadella, .L'articolo AunladiTeleclubitalia.