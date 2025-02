Quotidiano.net - A casa della famiglia anti spreco: “Le ricette per non buttare il cibo”

Leggi su Quotidiano.net

Bologna, 3 febbraio 2025 – La signora Fantuz, come ogni giorno, apre il frigo e controlla, uno a uno, i vasetti dello yogurt, le confezioni di latte, i formaggi, le verdure. Ogni settimana bisogna raggiungere l’obiettivo: tagliare 50 grammi dialimentare. “In questanon si butta via nulla. Tutto si può recuperare: verdure non più fresche, frutta, yogurt in scadenza. Gli alimenti possono sempre assumere nuove forme: le verdure avvizzite diventano minestroni buonissimi, lo yogurt in scadenza un ottimo dolce. Il pane raffermo? L’ideale per polpette gustose e compatte”. Una giornata trascorsa in compagniaFantuz non si dimentica facilmente. “Anostra, i cestinispazzatura restano vuoti (o quasi). Basta una pianificazione accurata – due volte a settimana si butta giù il programma dei pranzi e delle cene – ed è fatta.