Ilrestodelcarlino.it - A 16 anni in coma etilico. Soccorso da ambulanza fuori da un locale: paura

Sedici, perde conoscenza e va ina poca distanza dalin cui stava provando ad entrare. E’ successo l’altra sera a Gradara. Il ragazzo, che risulta residente a Rimini, ha passato la notte in ospedale e in mattinata è stato dimesso, dopo che i carabinieri, che sono arrivati sul posto chiamati dal 118, avevano avvertito anche i genitori. Si è ripreso e le sue condizioni al momento risultano buone. Siamo a Gradara, la notte tra sabato e domenica scorsi. E ilin cui circa 200 ragazzini, in gran parte minorenni, stanno passando la serata è l’Hostaria del Castello, in via Mercato. La serata prosegue tranquilla, quando intorno alle 24,30 gli addetti alla sicurezza delsi accorgono che appenasta succedendo qualcosa di grave. Probabilmente sono gli addetti stessi a chiamare l’, o forse il gruppo di amici con cui il sedicenne sta facendo la fila per entrare.