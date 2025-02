Ilfattoquotidiano.it - A 15 anni prova a reagire alla rapina e viene accoltellato al torace: è grave. Prima di svenire ha avvertito i genitori. Indagini sui video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un ragazzo di 15è statoieri sera, 2 febbraio, in piazza Flavio Biondo, di frontestazione Trastevere, nel quartiere Monteverde a Roma. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, il giovane era solo quando è stato avvicinato da almeno due persone che hanno tentato dirlo. La vittima hato a, scatenando la violenta reazione dei malviventi: uno di loro ha estratto un coltello e lo ha colpito più volte aldi fuggire. Nonostante le ferite, il ragazzo è riuscito a chiedere aiuto e a chiamare idi perdere conoscenza. Alcuni passanti lo hanno soccorso e hanno allertato il 118. Trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo, è stato operatomilza. Le sue condizioni sono stabili e non si trova in terapia intensiva.