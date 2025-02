Ilfattoquotidiano.it - 57enne si appoggia alla ringhiera e precipita nelle acque gelide del Naviglio: salvato dagli amici che erano con lui. Indaga la polizia

Un uomo di 57 anni è cadutofreddedel, a Milano.toè finito in acqua ieri sera, domenica 2 febbraio. L’incidente è avvenuto lungo l’alzaia delGrande pochi minuti dopo le 23, come fa sapere Milano Today.La dinamica esatta di quanto avvenuto è al vaglio della, accorsa sul posto per tutti gli accertamenti del caso. Stando a una prima ricostruzione, ilera a ridosso del parapetto di pietra all’altezza del civico 48 – nel cuore pulsante della zona della movida milanese – quando è caduto. A soccorrerlo per primi sono stati glichein sua compagnia e che lo hanno riportato sull’alzaia. In seguito sono stati i soccorritori del 118 a portare l’uomo, infreddolito, ma le cui condizioni non sarebbero preoccupanti, al pronto soccorso del Policlinico per tutti gli accertamenti necessari.