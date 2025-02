Top-games.it - 5 videogiochi a tema medievale unici

Leggi su Top-games.it

Negli anni ihanno trattato più o meno tutti i temi e quelli storici non fanno differenza. Con libertà più o meno marcate sugli avvenimenti, oggi vogliamo consigliarvi 5e con una fedeltà storica invidiabile.Wartales, tra ida provareDisponibile su pc, Wartales è un gioco di ruolo che fa davvero il suo dovere, fornendo al giocatore un party da sviluppare davvero come si vuole a partire dall’origine dei personaggi che va scelta tra una serie di classi sociali che vanno dai contadini a quelle più abbienti.Il mondo di gioco è assolutamente realistico e non troveremo creature magiche da combattere ma dovremo far fronte a tutte le problematiche di un mondocon i pro e i contro. Consigliato agli amanti dei gdr con visuale isometrica e amanti del medioevo del realismo.