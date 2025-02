20 milioni e la Juve lo vende | Giuntoli si libera di lui

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 3 Febbraio 2025 12:25 di Giancarlo SpinazzolaLaloper 20: dopo gli acquisti, arrivano anche le cessioniLantus è una delle squadre più attive sul mercato in questo mese di gennaio. Più per necessità, visti i tantissimi infortuni che hanno falcidiato la rosa bianconera. Tre i difensori acquistati: i due centrali Renato Veiga e Kelly ed Alberto Costa per la fascia destra, in sostituzione di Danilo volato al Flamengo.E Kelly è stato proprio l’ultimo acquisto, arrivato ieri a Torino: un colpo last minute dovuto per l’infortunio di Kalulu – ne avrà per un mese – a cui vanno aggiunti quelli di Bremer e Cabal che hanno già terminato la stagione. Il quarto colpo di un gennaio scoppiettante è stato invece Kolo Muani, fin qui dimostratosi un acquisto davvero azzeccato.