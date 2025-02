Iltempo.it - "15 vittime e decine di feriti": autobomba esplode nella città di Manbij

Un'è esplosa alla periferia di unadella Siria settentrionale, provocando la morte di almeno 15 persone. Lo hanno riferito la difesa civile locale e l'Osservatorio siriano per i diritti umani, che hanno parlato anche didi persone rimaste ferite. L'auto alla periferia delladiè esplosa accanto a un veicolo che trasportava lavoratori agricoli, uccidendo 14 donne e un uomo, secondo la difesa civile siriana locale. Altre 15 donne sono rimaste ferite, e alcune sono in condizioni critiche. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, con sede nel Regno Unito, lesarebbero 19, di cui 18 donne e un uomo.provincia nord-orientale di Aleppo, continua a essere teatro di violenze anche dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad a dicembre.