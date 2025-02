Ilrestodelcarlino.it - 112, il numero unico europea di emergenza sbarca in Romagna: quando

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 3 febbraio 2025 - Ileuropeo di(Nue) 112in. Da domani martedì 4 febbraio anche a Rimini, Forlì e Cesena sarà attivo il Nue di112, mentre dal 4 marzo funzionerà nel distretto telefonico di Lugo e dall'1 aprile 2025 nei distretti telefonici di Ravenna e Faenza. Entro l'1 aprile il 112 sarà attivo su tutto il territorio regionale. Menarini: “Più facile individuare il tipo di intervento” Direttiva dell’UnioneGli attuali numeri dirimarranno attivi Centrali uniche di risposta Cur, come sono organizzati Menarini: “Più facile individuare il tipo di intervento” Per il direttore della Centrale operativa 118 edterritoriale, Maurizio Menarini, con l'avvio della centrale Nue 112 "verrà migliorata la rapidità di identificazione del luogo dell'evento in cui inviare i mezzi di soccorso, mantenendo operativa la risposta da parte degli infermieri della centrale di rispostache fornisce elevati standard per l'individuazione del più appropriato intervento di soccorso".