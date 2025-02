Quotidiano.net - "10 giorni con i suoi" domina il box office: incassi record per Genovesi

Leggi su Quotidiano.net

10con imantiene lo scettro dei film più visti nel weekend al cinema: la nuova pellicola di Alessandrocon Valentina Lodovini e Fabio De Luigi ha staccato biglietti per un altro milione (1.071.007) di euro, portando il totale del suo boxa quota 3 milioni 57mila incassati in due settimane di programmazione. E sale dal terzo al secondo posto A Complete Unknown, il biopic diretto da James Mangold che racconta l'ascesa e la svolta elettrica nella carriera di Bob Dylan interpretato da Timothée Chalamet: anche questa pellicola è sugli schermi da due settimane e nel weekend ha incassato 880mila portando il totale del botteghino a oltre 2 milioni e mezzo di euro (2.574.642). Sul gradino più basso del podio si piazza infine Io Sono la Fine del Mondo, la pellicola di Gennaro Nunziante e/con Angelo Duro che si scambia il posto in classifica con Mangold e dopo quattro settimane di programmazione incassa altri 718 mila euro, circa portando il totale a quasi 9 milioni di euro (8.