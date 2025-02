Movieplayer.it - 10 giorni con i suoi ancora primo al box office italiano, in ascesa il biopic su Bob Dylan

Leggi su Movieplayer.it

Il pubblicopremia la commedia seriale con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, ma la spinta degli Oscar e la performance di Timothée Chalamet favoriscono ilsu Bob. 10con i, commedia "seriale" con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini , resiste saldamente in testa al botteghinograzie all'appeal della risata spensierata e garbata della saga della famiglia Rovelli. Stavola la coppia dovrà fare i conti con due consuoceri problematici quando si recherà nella loro masseria in Puglia per fare la conoscenza dei genitori del fidanzato della figlia maggiore. Un altro milione di euro di incasso, e 145.265 presenze (dati Cinetel) portano il film a tre milioni complessivi. InA Complete Unknown,incentrato sull'apparizione del giovane Bobsulla scena musicale folk americana .