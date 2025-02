Lettera43.it - 1° maggio, cosa si festeggia

Il 1ºsila Festa dei lavoratori, una ricorrenza internazionale che onora le conquiste dei movimenti sindacali e dei lavoratori nella lotta per i loro diritti, in particolare per la riduzione dell’orario lavorativo a otto ore. Questa data ricorda gli eventi di Chicago nel 1886, noti come i “martiri di Chicago“. Durante uno sciopero iniziato il 1ºdi quell’anno, volto a rivendicare la giornata lavorativa di otto ore, scoppiarono scontri che culminarono il 4con la tragedia di Haymarket Square, dove morirono diversi lavoratori e poliziotti. Oggi, il 1ºè un giorno festivo in molti paesi, celebrato con manifestazioni, cortei ed eventi culturali per ricordare l’importanza dei diritti dei lavoratori e le loro conquiste storiche.L’origine del 1°: la lotta degli operai di ChicagoUn’illustrazione delle rivolte di Chicago (Getty Images).