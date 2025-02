Ilrestodelcarlino.it - "Ztl, quartiere Centro non coinvolto: fermatevi"

"Il Consiglio distorico non si è mai riunito per esprimere un parere sull’introduzione del permesso ’Ztl plus’ che sembra facoltativo in quanto più costoso, ma è praticamente obbligatorio". A protestare è il consigliere didella lista ’ModenaXModena’ Vittorio Ballestrazzi a proposito dello sdoppiamento dell’abbonamento Ztl verde base che sale a 64 euro e viene introdotto lo Ztl plus a 79 euro. Ballestrazzi critica l’uscita del presidente Bonfante che promuoveva l’intenzione dell’amministrazione di rivedere i pass in cento ritenuti eccessivi. "Il Consiglio dinon ha mai saputo che la giunta volesse controllare l’emissione e la validità dei permessi Ztl, iniziativa meritoria ma che doveva essere fatta da tempo e periodicamente. Aggiungo che sarebbe meglio controllare anche i requisiti di chi usufruisce dei permessi dei disabili che permettono di transitare e parcheggiare instorico per tutelare e favorire chi ha i titoli per usufruirne".