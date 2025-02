Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.25 Idiretti tra Stati Uniti esulla guerra in Ucraina con l' esclusione della stessa Kiev sono "molto pericolosi". Lo ha affermato il presidente ucraino all'Associated Press. Gli Usa e L'Ue dovrebbero unirsi all' Ucraina e allaal Tavolo delle trattative per i futuridi pace,ha detto.Le parole dopo che Trump ha detto che il suo team è già impegnato in discussioni "molto serie" con la parte russa. "Possono avere le loro relazioni,ma parlare di pace senza di noi è pericoloso per tutti",ha detto