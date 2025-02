Lapresse.it - Zelensky: “Colloqui Usa-Russia senza Ucraina? Molto pericoloso”

Leggi su Lapresse.it

Il presidente ucraino Volodymyrha detto in una intervista ad Associated Press che escludere il suo Paese daitra Stati Uniti esulla guerra insarebbe “” e ha chiesto ulteriori discussioni tra Kiev e Washington per sviluppare un piano per un cessate il fuoco. Nei giorni scorsi Trump ha riferito che la sua amministrazione ha avuto discussioni “serie” con la, ma non ha fornito dettagli.“Possono avere le loro relazioni, ma parlare dell’di noi èper tutti”, ha sottolineato. Per il leader di Kiev un’eventuale impunità di Putin potrebbe far pensare ad altri leader che quello che ha fatto laall’si possa fare. “Altre proposte di garanzia di sicurezza dovrebbero essere supportate da armi sufficienti dagli Stati Uniti e dall’Europa e dal sostegno a Kiev per sviluppare la propria industria della difesa”, ha detto ancora.