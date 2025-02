Sport.quotidiano.net - Zauli. "Abbiamo sofferto, ottimo risultato»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Lambertoil punto conquistato al ’Neri’ non se lo tiene stretto, ma strettissimo. "È stata una partita di sofferenza – dice l’allenatore del Perugia – ma lo spirito è stato giusto. Non riuscivamo a non far salire la squadra avversaria perché le due punte del Rimini si sono mosse bene.nella prima parte di gara, poi ci siamo compattati,rischiato meno e la gara si è messa più in equilibrio. Ci portiamo a casa un".si prende il buono di un match nel quale gli umbri hanno rischiato più volte di andare sotto. Al netto delle difficoltà di organico che non mancano in casa Perugia. "Questa squadra ha avuto fin dall’inizio problemi importanti – ricorda– Mala voglia di lottare con le nostre forze. Da domani mattina (oggi, ndr) già ci alleneremo per affrontare la Vis Pesaro, che arriva venerdì in casa nostra.